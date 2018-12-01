نادية عمارة: سب الأصدقاء على فيس بوك من كبائر الذنوب

قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن السب والشتم من كبائر الذنوب، منوهة أنه يدخل فى ذلك ما يحدث على صفحات فيس بوك وتبادل السباب بين البعض والآخر بسبب اختلاف وجهات النظر.



وطالبت عمارة، فى لقائها على إحدى الفضائيات بصيانة ألسنتهم من السباب والشتائم والكف عن أذى الناس باللسان، لأن السب والشتم من كبائر الذنوب، منوهة أن كل ما يكتبه الإنسان على صفحات التواصل الاجتماعى يحاسب عليه إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر.



وأشارت الداعية الإسلامية إنه لا بد من الانتباه إلى قضية أكل حقوق الغير لأنها من كبائر الذنوب وخاصة الميراث، ففيه معصيتان الأولى أكل مال الغير بغير حق، والثانية قطع صلة الرحم، كما أنه نوع من الطمع والجشع.