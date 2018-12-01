الصحة: اتخذنا جميع التدابير اللازمة للقضاء على فيروس سي

قال الدكتور هاني جمعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إن وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير اللازمة بالمحافظة لتفعيل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي.



وأضاف «جمعة» خلال تصريحات لـ «أكسترا نيوز» أن حملة 100 مليون صحة كانت حلما للقضاء على فيروس سي الذي يعتبر واحدا من أخطر الأمراض التي تهدد حياة المصريين، ورئيس الجمهورية أصدر توجيهاته للقضاء على هذا المرض الخطير.



وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أن هناك تنسيقا بين جميع الجهات المعنية واستعدادات وتدريبات الفرق والمشاركين في الحملة، مؤكدا أن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها للقضاء على فيروس سي.



وأوضح أنه تم عمل مجلس تنفيذي بالمحافظة بحضور محافظ سوهاج ومدير الأمن ورئيس الجامعة وكل رؤساء المدن والأحياء ومنظمات المجتمع المدني والنواب وقيادات الأوقاف والشباب والرياضة والتعليم ليشارك الجميع الحملة وتوعية المواطنين.