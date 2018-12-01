الزمالك يطالب بتغيير ملعب لقاء المصري

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بطلب للجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لإقامة مباراة المصري المحدد لها يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت بالقاهرة، خاصة أنها مباراة الأبيض.





ويرغب النادي الأبيض في نقل المباراة إلى القاهرة بدلًا من إقامتها ببرج العرب لتجنب السفر وتعرض اللاعبين للإرهاق، لاسيما أن المصري أصبح يلعب في القاهرة بشكل طبيعي بعد موافقة الجهات الأمنية.



