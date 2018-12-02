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ديني

الحالات التي يجوز فيها الجلوس في الصلاة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد مانع شرعي من تكملة الصلاة في وضع الجلوس، إذا كان المصلى عاجزا عن القيام ولا يقدر عليه لسبب مرضي أو ما شابه، لافتا إلى أن الجلوس في الصلاة لغير القادر جائز في صلاة الفرض .

جاء في إجابته عن سؤال ورد إليه مضمون، فى بعض الاوقات وأنا أصلى أشعر بتعب وأكمل الصلاة وأنا جالسه لظروف مرضية ولكني مازلت صغيرة، ما الحكم في صلاتي وأنا جالسة ؟ "

وأضاف "عبدالسميع" أن المسلم إذا أقبل على الصلاة وليس لديه أي مانع مرضي أو ما شابه يعجزه عن القيام في الصلاة ولكنه جلس، في هذه الحالة صلاته غير مقبولة لأنه أسقط أحد أركان الصلاة المفروضة.

وأوضح أمين الفتوى، أن صلاة النفل يجوز فيها الجلوس وعدم القيام، لكن إذا صلاها المسلم قائما يؤخذ الثواب كامل أما إذا جلس فيها فله نصف الثواب ، مشيرا إلى الحديث الشريف الذي يؤكد هذا المعنى " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم" وهذا في صلاة النوافل فقط .



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