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برلمان

برلمانى يكشف 3 مناطق مستثناة من التصالح فى مخالفات البناء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معتز الخصوصى
قال النائب عاصم مرشد إن لجنة الإسكان بالبرلمان انتهت من مناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء الأسبوع الماضى، ومن المقرر أن يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.

وأضاف مرشد لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يتم التصالح فى القانون فى مخالفات البناء فى الأدوار العليا داخل الكردون، على أن يتم دفع الغرامات فى هذه المخالفات، لكى تؤول أموالها إلى الخزانة العامة للدولة.

وأكد عضو مجلس النواب أنه من المقرر أن يستثنى من قانون التصالح فى مخالفات البناء كل من حرم النيل والأماكن الأثرية وأملاك الدولة.
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برلمانى يكشف 3 مناطق مستثناة من التصالح فى مخالفات البناء

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