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بين الناس

مواطنة تشكو سوء الخدمات بالهضبة الوسطى في المقطم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
مريم صليب
أرسلت "سوزان شريف" إحدى قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، تشكو فيها من ضعف الخدمات بمنطقة الهضبة الوسطى بحي المقطم التابع لحي القاهرة.

اشتكت سوزان من تكسير الشوارع وأعمدة الإنارة التي لا تعمل دائما وضعف خدمات الصرف الصحي وعدم وجود مواصلات ولا حتى نقطة مرور تحمي المواطنين من أي تعد قد يحدث، بحسب شكواها.

وأضافت سوزان قائلة: "المحصلين بيطنشونا بالشهرين والست اشهر مياه وغاز وكهربا"، وطالبت القارئة المسئولين بالحي بسرعة التعامل مع الأمر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس آب 01006735360.
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