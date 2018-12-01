انتحار شاب بحبل غسيل بالخانكة

تخلص شاب من حياته بمنطقة عزبة الأبيض دائرة مركز الخانكة بالقليوبية حيث انتحر شنقا مستخدما حبل غسيل في حجرة نومه وتم نقل جثته إلى مستشفى الخانكة العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغا يفيد بقيام سائق بشنق نفسه في حجرة نومه بمنطقة عزبة الأبيض دائرة المركز.





تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن بالواقعة فانتقل العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان البلاغ.





وتبين قيام شاب يدعى "اسامه ش ع" 25 سنة، سائق، بشنق نفسه في حجرة نومه بواسطة حبل غسيل.



