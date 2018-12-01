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بين الناس

مواطن يشكو من تكسير الشوارع بجوار النصر بالمعادي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
مريم صليب
أرسل المواطن ماهر يونس أحد قراء موقع صدى البلد الإخبارى رسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تكسير الشارع في منطقة اللاسلكي في المعادي، التابعة لحي البساتين حسب التخطيط العمراني، والواقعة ما بين شارع النصر والمعونة الأمريكية.

اشتكى المواطن من تكسير الشارع واصفا صعوبة السير فيه بأنه أشبه بشوارع النجوع أو المناطق النائية التي لا تدخلها خدمات، و يطالب المواطن من الحي رصف الطريق في أسرع وقت.

وطالب القارئ المسئولين بالحي بسرعة التعامل مع الأمر، ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو رقم الواتس آب 01006735360.
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