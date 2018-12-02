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ديني

علي جمعة يكشف عن حالات يجوز فيها الصلاة بعد الغسل مباشرة دون وضوء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:25 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الاغتسال عند الشافعية يكفي عن الوضوء، حيث قالوا إن الاغتسال يشمل الوضوء وأكثر وبالتالي يجوز للجنب أو المرأة الحائض أن يغتسلا لإزالة الجنابة والصلاة مباشرة دون وضوء.

وأوضح جمعة، خلال فتوى له مسجلة على موقع دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أيضا ذلك إذا أراد الإنسان الغسل ترفها أو لصلاة الجمعة أو لصلاة العيد، فعليه فقط أن ينوي الوضوء من خلال الغسل.

وأضاف: الغسل نوعان، غسل سنة وغسل مجزئ، مشيرا إلى أن أركان الغسل ركنان وهما النية في القلب للتطهر حتى يستبيح لي ما يطيب لي وأنا طاهر، وإعمام البدن بالماء بحيث يشمل الماء البدن كله.
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