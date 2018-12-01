المتهمون بإثارة الشغب عقب مباراة الزمالك والاتحاد ينكرون الواقعة أمام النيابة

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة رئيس النيابة، وبإشراف أحمد حنفى المحامى العام، التحقيق مع 3 متهمين فى إثارة الفوضى عقب انتهاء مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في البطولة العربية، على ملعب بتروسبورت.



ووجهت النيابة العامة لـ 3 متهمين تهم حيازة ألعاب نارية وشماريخ، من طرفى جماهير نادي الاتحاد السكندري.



كما استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين، الذين أنكروا الاتهامات الموجهة لهم، ونفوا حيازتهم لأية شماريخ.



كانت قوات الأمن ألقت القبض على 3 من جماهير نادي الاتحاد السكندري، والذين قاموا بإشعال العاب نارية وشماريخ في المدرجات، خلال مباراة الزمالك على ملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ16 من منافسات البطولة العربية.



فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.