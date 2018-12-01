الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحتفل بالمولد النبوي بحضور جمعة وسعفان.. غدا

قال خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية ونائب رئيس إتحاد عمال مصر ، ان "سكرتارية التثقيف والتدريب" تنظم في الرابعة من مساء غدا الأحد ، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وذلك في القاعة الكبرى بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "90 شارع الجلاء –القاهرة".



وأوضح الفقي، ان الاحتفالية تشهد تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم ،والابتهالات الدينية للنقابي يوسف محمد عوض ، ومحمد عمر الفقي،ومحمد أسامة سيد ،وكلمات لكلا من وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة ، ووزير القوى العاملة محمد سعفان ،رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي، بالاضافة الي كلمة لنقيب الأشراف السيد محمود الشريف ، والطرق الصوفية يلقيها الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.



واكد الفقي، أن الاحتفالية تركز على ثقافة وأهمية العمل في حياة الإنسان وتقدم المجتمعات باعتباره نوعا من أنواع العبادة حثت عليها كافة الأديان السماوية ، وأحاديث الرسول والنبي محمد عليه الصلاة والسلام الذي أوصى بالإخلاص في العمل.