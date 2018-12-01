العامة للنقل: مهلة 10 أيام لرئيس الهيئة لتنفيذ مطالبنا

قال سيد جمعة، أمين صندوق النقابة العامة للنقل العام، إن اللواء رزق علي مصطفى رئيس الهيئة العامة للنقل العام طلب مهلة 10 أيام لتنفيذ مطالب النقابة العامة للنقل العام ومنها تغيير لائحة شئون العاملين لتتواكب مع الأجر الوظيفي والمكمل بالدولة ،وإعادة فكرة الدراسة التي وافق عليها رئيس الهيئة لزيادة حوافز بعض المهن التي تعاني بالفعل من تدنى في الحوافز.



وأوضح جمعة، ان المذكرة المقدمة إلى رئيس الهيئة تتضمن احتساب أيام العطلات والأعياد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "عمل فعلي "طبقا للقانون ولائحة شئون العاملين بالهيئة ،واحتساب الإجازات المرضية ضمن أيام العمل الفعلية عند احتساب وصرف حافز الـ 20% طبقا لما جاء بالقانون واللائحة ،وحل مشكلة المستشفى من جميع النواحى المرضية و الفنية و الإدارية و المالية و الانسانية و التعاقد مع العديد من المستشفيات .



وتابع أنَّ النقابة طالبت بهيكلة جميع خطوط سير الهيئة من دمج وقياس المواعيد، وإيجاد حلول عاجلة لقضية التأمينات وضريبة كسب العمل وما بها من أخطاء وعدم تحميل العمال مبالغ فوق ما يستحق عليهم، وأيضًا احتساب أيام الاستدعاء والتحقيق بالنيابة الإدارية لجميع الورادى الثلاثة.



