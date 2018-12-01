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الشانزليزيه يتحول إلى ساحة حرب بين المتظاهرين والشرطة.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
استمرت الاحتجاجات الجماهيرية المعارضة لقرار ارتفاع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس اليوم "السبت".

وشهدت فرنسا موجة ثائرة ضخمة من الاحتجاجات الجماهيرية، حيث تحول شارع الشانزليزيه السياحي لساحة معاركة واشتباكات عنيفة بين الجماهير المتظاهرة والشرطة.

وقام المتظاهرون بقطع وتعطيل الطريق وأشعلوا النار بإطارات السيارات احتجاجا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع أسعار الوقود، واستخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بشارع الشانزليزيه وغيرها من المناطق.
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