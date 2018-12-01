القبض على مهرب جماجم وهياكل عظمية في محطة قطار بالهند

كثيرة هي جرائم التهريب سواء تهريب ممنوعات أو سلاح أو أموال ولكن الجديد أن يتم تهريب جماجم وهياكل عظمية، هذا ما حدث وقام به رجل هندي داخل محطة قطار.



اكتشفت قوات الشرطة الهندية داخل حقيبة الرجل 50 هيكلا عظميا، و16 جمجمة داخل حقيبته، وكان ينوي تهريبها من الهند إلى الصين، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وألقت الشرطة القبض على الشاب المهرب والذي يدعى "سانجاي براساد" داخل محطة سكة حديد "تشابرا جانكشين" في منطقة "ساران" في ولاية بيهار شمال شرقي الهند.



وفقا لمصادر الشرطة ، هناك طلب كبير على الهياكل العظمية البشرية بين طلاب الطب، كما أضافوا أن السيد براساد كان جزءًا من عصابة مسئولة عن تهريب الهياكل العظمية، ويعتقد أنه جلب الهياكل العظمية من باليا في ولاية أوتار براديش بهدف التهريب إلى الصين .



وأكدت الشرطة أنها تحتجز المشتبه به وتفحص هاتفه المحمول بحثًا عن أدلة. وقال محمد تنفير ، المشرف العام على الشرطة ، إن الموظفين عثروا على عملات نيبالية وبوتانية ، وبطاقات ائتمان ، وهويات مزورة ، وبطاقات هاتفية للهواتف المحمولة مع أرقام نيبالية على السيد براساد.