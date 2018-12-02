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إيدكس 2018 إنجاز مصري جديد.. خبير عسكري: يحمل 6 رسائل للعالم.. ودبلوماسي: العسكرية والدبلوماسية عملة واحدة لتحيا مصر.. ومساعد وزير الخارجية السابق: استمرارا للدور المصري في الدفاع عن الشرق الأوسط

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:01 ص
معرض إيدكس 2018 -
معرض إيدكس 2018 - صورة أرشيفية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
الوجه الدبلوماسي لـ«إيدكس»:
دبلوماسي : العسكرية والدبلوماسية وجهان لعملة تحيا مصر
مساعد وزير الخارجية الأسبق:
إيدكس 2018 نجاح للدبلوماسية المصرية
خبير عسكري:
6 رسائل يحملها إيديكس 2018 من مصر للعالم

تستضيف مصر في الفترة بين 3-5 ديسمبر الجاري معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، للمرة الأولى، ورغم أنه معرض عسكري في المقام الأول إلا أن العديد من الآراء رآه من بعد آخر وهو البعد الدبلوماسي، حسبما تستعرض السطور التالية.

قال السفير نبيل عرابي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، سفير مصر السابق لدى روسيا، إن القيمة الأساسية لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيدكس 2018» قيمة عسكرية.

وأضاف «عرابي»، لـ«صدى البلد»، أن العسكرية والدبلوماسي وجهان لعملة واحدة هدفها رفع اسم مصر عاليًا هي «تحيا مصر»، فالمعرض نظمه عدد من الدول العربية من قبل، ومصر رأت أن لديها ما يؤهلها لاستضافة هذا المعرض، للاستفادة من التقنيات العسكرية التي سيتم عرضها فيه.

وأوضح أنه رغم أن المعرض عسكري في المقام الأول إلا أن استضافته في مصر يعد إنجازا للدبلوماسية المصرية، التي استطاعت أن تعيد مصر إلى بؤرة اهتمام دول العالم مرة اخرى في وقت قياسي

فيما، قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نجاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» يعزز من الدور المصري المتعلق بالدفاع عن أمن وأمان الشرق الأوسط.

وقال «هريدي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن المعرض العسكري يحمل بعدا دبلوماسيا كونه فرصة لتوضيح التقدم الكبير في تسليح القوات المسلحة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، ما يؤهلها لاستكمال دورها في حفظ الأمن والأمان في المنطقة العربية.

وأوضح أن المعرض أثبت قدرة مصر على جذب كبريات شركات التسليح وتكنولوجيا الأسلحة، وهو ما يعد نجاحا للدبلوماسية المصرية خلال السنوات الماضية.

وفي السياق ذاته، قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكري، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن مصر استطاعت أن تحجز لنفسها مكانا بارزا على خريطة الفعاليات الكبرى في المعارض العسكرية بتنظيمها معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018»، الذي سيعقد في الفترة بين 3-5 ديسمبر، وهو نوع جديد ومبتكر من الفعاليات العسكرية يليق بمصر.

وأضاف «الحلبي»، في تصريح لـ«صدى البلد»، أن تنظيم مصر لمعرض «إيديكس 2018» يحمل العديد من الرسائل من مصر للعالم، أولها أن مصر بات لها مكان على خريطة الفعاليات العسكرية العالمية، كما أن المؤتمر فعالية تليق بمصر جعلتها في بؤرة اهتمام العالم أجمع، كما أنه يعد محفلا علميا وأكاديميا، فضلا عن فائدته العسكرية للمقاتل المصري، بإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبائع التسليح في العالم في وقت واحد موفرا للوقت والجهد.

وتابع: "من هذه الرسائل أن مصر أثبتت أن لها خبرة عالية في القتال ومنظومات التسليح، ولدينا شركات وتصنيع مشترك مع كبرى دول العالم"، لافتا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لشركات السلاح لعقد صفقات تسليح جديدة.

وأوضح أن «إيديكس 2018» يعد فرصة لإطلاع العالم أجمع على طبيعة تسليح الجيش المصري وتنويع مصادر التسليح المصري، كما أن مصر تقوم بتصنيع منظومات تسليح، ومن المهم جدا التسويق لها، والمؤتمر يعد فرصة لتسويقه.

وأكد الخبير العسكري أن «إيديكس 2018» يرسل رسالة للعالم بأن مصر آمنة؛ إذ إنه سيفتح بابا جديدا أمام السياحة من خلال شعور مدعوي المؤتمر بالأمن والأمان في مصر، فالمؤتمر يتم تنظيمه بحضور 10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و8 وزراء إنتاج حربي.
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