إحالة 11 متهما للمحاكمة الجنائية بأحداث كنيستي مارينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان.. المتهمون أسسوا وتولوا قيادة جماعة تكفيرية ومولوا عناصرها.. وقتلوا تسعة أقباط وفرد شرطة

المتهمون قاوموا رجال الشرطة بالقوة والعنف

الجناة يواجهون اتهامات صنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها

أحد المتهمين أسس خلية إرهابية اعتنقت أفكار تنظيم داعش الإرهابي

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية وتمويل عناصرها وقتل تسعة مسيحيين وفرد شرط والشروع في قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف وصنع وحيازة عبوة مفرقعة والشروع في استعمالها بما يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر والسعي لدى جماعة داعش الإرهابية خارج البلاد بهدف الإعداد بارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتعليمات لتنفيذ عمليات إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها حول ما انتهت إليه تحريات قطاع الأمن الوطني من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى خلية إرهابية اعتنقت أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائم على تكفير الحاكم والخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم وضمت خمسة آخرين لتلك الخلية وتلقيه تمويلا من آخرين.وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعترافات المتهمين المضبوطين وفحص كاميرات المراقبة بموقع الأحداث وتقارير للإدارة العامة الأدلة الجنائية، اعتناق بعض المتهمين لأفكار تنظيم داعش الإرهابي التكفيرية وسبق انضمام المتهم إبراهيم إسماعيل لجماعة تعتنق ذات الأفكار داخل البلاد ومشاركته عناصرها في استهداف حافلة نقل ضباط وأفراد شرطة بقسم شرطة حلوان وسعيه لدى جماعة داعش خارج البلاد وللتواصل مع بعض عناصرها في سبيل الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية تستهدف المسيحيين داخل مصر.وبينت التحقيقات أيضًا أنه تواصل مع المتهم عادل إمام محمد الذي مده بالأموال اللازمة لشراء سلاح ناري وذخائر بواسطة المتهم محمد فتحى عكاشة حركي محمد مبروك كما تمكن من تصنيع عبوة وضلوعهم في غضون شهر أغسطس عام 2016 بقتل مسيحي بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان وسرقة سيارات باستخدام سلاح أبيض عقب ذلك قتل ثلاثة من رجال القوات المسلحة من العاملين بمحطة تحصيل رسوم الطريق الإقليمي بمنطقة العياط في الجيزة.وبحسب التحقيقات رصد أيضًَا ست كنائس بمنطقة 15 مايو تمهيدًا لاستهدافها ومرتاديها من المسيحيين بعمليات إرهابية وبتاريخ 29 ديسمبر 2017 قتل مسيحيين مالكي محل لبيع الأجهزة الكهربائية بحلوان واستهداف كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بمنطقة حلوان حاملا سلاحا اليا امده به المتهمون محمد اسماعيل وإبراهيم الدسوقي وسالم متولى وكارم ضيف وشوربجي محم فقتل ستة مسيحيين من مرتاديها ووفود شرطة من المرابطين لتأمينها وشرع في قتل آخرين بمحيطها وقاوم رجال الشرطة القائمين علي ضبطها.كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل في ارتكاب واقعة قتل ثلاثة من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي منطقة العياط - الجيزة.