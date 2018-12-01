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منوعات

أم محمد جارتها.. حكاية أول مدربة رقص لسامية جمال

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:28 م
سامية جمال
سامية جمال
أماني إبراهيم
بخطوات رقيقة غير مبتذلة، وابتسامة لا تفارق شفتيها، ورقص شرقي ممزوج بنظيره الغربي، تربعت فراشة السينما المصرية على قائمة فناني الزمن الجميل، فرغم نشأتها في حي متحفظ بمحافظة بني سويف إلا أن الرقص كان بالنسبة لـ الفنانة الراحلة سامية جمال هواية كبيرة، ساعدها في تحقيقها إحدى جاراتها ولم تكن تمتهن الرقص.

تعلم زينب خليل، وهو الاسم الحقيقي للفنانة سامية جمال، الرقص له قصة طويلة تبدأ منذ طفولتها، فكان لها جارة تسكن في المنزل التي كانت تسكن سامية فيه، ورغم تحفظها وتمسكها الشديد بالتقاليد إلا أنها كانت خبيرة بفنون الرقص الشرقي.

السيدة المتواضعة «أم محمد» أول معلمة رقص لسامية جمال، كانت تستطيع أن ترقص وتقلد كبيرات راقصات شارع محمد علي، كما قالت سامية في مقال قديم لها، ولكنها كانت ربة منزل فكانت تعلم سامية بدون معرفة زوجها أو ابنائها.

وقالت فيها سامية: "كانت أم محمد أستاذتي الأولى في الرقص الشرقي، لم أنس فضلها يوما، وقد علمتني أولى خطوات الرقص، ولم تتركني إلا بعد أن أصبحت راقصة يُشار إليها بـ البنان".
أم محمد جارتها.. حكاية أول مدربة رقص لسامية جمال
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