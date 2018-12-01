بوتين وميركل يتفقان على إجراء محادثات رباعية لحل أزمة السفن الأوكرانية

قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، أن المستشارة أعربت عن قلقها تجاه الأحداث التي جرت في مضيق كيرتش قبالة القرم، وذلك لدى اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين في بوينس أيريس.



وأضاف المتحدث أن الزعيمين اتفقا على إجراء محادثات بشأن القضية على مستوى المستشارين بين أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا. واحتجزت روسيا الأسبوع الماضي ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وأفراد أطقمها عندما حاولت دخول مضيق كيرتش.



وتابع المتحدث أن ميركل وبوتين ناقشا أيضا الوضع في سوريا واتفقا على ضرورة بذل مزيد من الجهد من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة عقدت في إسطنبول في أكتوبر الماضي بين ألمانيا وفرنسا وتركيا وروسيا.