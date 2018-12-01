شاهد.. رضيعة معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور بحجم لوح شوكولاتة

تمكنت رضعية معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور وكانت بحجم لوح الشوكولا، من هزيمة كل الصعوبات الصحية، والعودة إلى منزلها في أوقات عيد الكريسماس.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، ولدت سوسي بي باتريك في 28 يونيو الماضي، وهي في الأسبوع الـ 22 من حملها ، وكان حجمها يصل إلى رطل واحد فقط.



وتوقعت جودي مارين 36 عاما، وشريكها لي باتريك 38 عاما، اللذان يعيشان في منطقة بيركينهيد البريطانية، الأسوأ عندما ولد سوسي قبل أربعة أشهر من ميعاد ولادتها.



و الآن، بعد خمسة أشهر من مجيئها إلى العالم ، تستطيع الرضيعة المعجزة العودة، إلى منزلها بعد قضائها عدة أشهر في المستشفى، بعد كان متوقعا لها العيش لعدة أيام بعد ولادتها المبكرة.

