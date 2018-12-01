رامي صبري يهنئ الإمارات بعيدها الوطني: عام وأنتم في تقدم

حرص الفنان رامي صبري، على تهنئة دولة الإمارات، بالعيد الوطني الـ47، والذي يوافق 2 ديسمبر من كل عام.



ونشر "صبري" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة العلم الإماراتي معلقًا: "كل عام وأنتم بخير ونجاح وتقدم بمناسبة اليوم الوطني للإمارات الـ47".



جدير بالذكر أن رامي صبري بدأ العمل على اختيار أغاني ألبومه الجديد، لطرحه في 2019. وكان رامي طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الأخيرة "أهد الدنيا".

