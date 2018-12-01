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رياضة

مفاجأه جديدة في أزمة مهدي عبيد حكم مباراة الأهلي والترجي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
نور عادل
فجرت التقارير الصحفية الجزائرية مفاجأة جديدة في أزمة الحكم الجزائري مهدي عبيد ومجاملته للنادي الأهلي في مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بالمباراة التي أقيمت باستاد الجيش بالإسكندرية، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقالت التقارير الصحفية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر أن يحدد يوم الخميس المقبل موعدا لخضوع مهدي عبيد للتحقيق، وذلك بعدما قرر إيقافه في وقت سابق بسبب أحداث مباراة الأهلي والترجي.

وأشارت التقارير إلى أن اتحاد الكرة الجزائري سيدعم الحكم مهدي عبيد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة حتى موعد التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن نادي الترجي التونسي توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي، وذلك بعدما فاز على الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في مباراة الإياب برادس في تونس.
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