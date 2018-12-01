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كيف أصبح ماكرون مكروها من فقراء فرنسا ..فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن حجم المواجهة العنيفة بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين ذوي السترات الصفراء بشارع الشانزليزية السياحي المحتجين على ارتفاع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستمرت الاضطرابات منذ أسابيع حتي وصلت للعنف المتبادل بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين، والذي يعكس الآداء الفرنسي الاقتصادي المزمن والهوة المتسعة بين النخبة الحاكمة والشعب الذي تتآكل قدرته الشرائية.

أدخلت السترات الصفراء الجديدة علي التظاهرات الفرنسية، والتي لا تنتمي لأي طائفة أو حزب سياسي، رغم وجود محاولة من اليمينيين واليساريين المتطرفين تبنية.
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