ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استمرار فعاليات القافلة الطبية بقرية شبرا شهاب بالقناطر لليوم الثاني

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم الهوارى
تواصل القافلة الطبية التى نظمتها بمديرية الصحة بالقليوبية لليوم الثانى على التوالى أعمالها بقرية شبرا شهاب بالقناطر للكشف على الأهالى وصرف العلاج لهم بالمجان. 

وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر ديسمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية.

وأشار وكيل الوزارة فى تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن إجمالى القوافل الجارى تنفيذها هذا الشهر عددهم 6 قوافل طبية شاملة، مشيرا الى أن المديرية تنظم حاليا قافلة طبية بقرية شبرا شهاب بالقناطر والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، الجلدية".
loading...

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو

طريقة مبتكرة لتقديم المكرونة بمذاق مختلف

موعد مع الجحيم .. صخور فضائية غير مرئية ستمحو البشرية

مفاجأة.. رونالدو يعترف باغتصابه إحدى عارضات الأزياء

تعرف على 7 مباريات نارية لليفربول محمد صلاح في ديسمبر

صلاح يخرج عن صمته و يكشف عن حلمه ومصيره مع ليفربول

العربية للتصنيع: مدرعة مصرية جديدة بمعرض ايديكس

كنيكرز بقرة عملاقة ذات عضلات مرعبة أذهلت العالم .. صور

شاهد .. فستان خطوبة ابنة طلعت زكريا

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لـ بوتين إلى السعودية

الأهلي يطلب كشف سر استبعاد محمود البنا وجهاد جريشة من إدارة مباريات الزمالك

شاهد.. رضيعة معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور بحجم لوح شوكولاتة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو
ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟