استمرار فعاليات القافلة الطبية بقرية شبرا شهاب بالقناطر لليوم الثاني

تواصل القافلة الطبية التى نظمتها بمديرية الصحة بالقليوبية لليوم الثانى على التوالى أعمالها بقرية شبرا شهاب بالقناطر للكشف على الأهالى وصرف العلاج لهم بالمجان.
وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إن قطاع القوافل الطبية بالمديرية انتهى من خطة العمل للقوافل خلال شهر ديسمبر الجارى لتغطية كافة أنحاء المحافظة والمناطق النائية.
وأشار وكيل الوزارة فى تصريح لـ "صدى البلد" إلى أن إجمالى القوافل الجارى تنفيذها هذا الشهر عددهم 6 قوافل طبية شاملة، مشيرا الى أن المديرية تنظم حاليا قافلة طبية بقرية شبرا شهاب بالقناطر والتى من المقرر أن تضم تخصصات "الباطنة، والأطفال، والنساء، والجراحة، الجلدية".