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أخبار البلد

وزيرة التضامن تعلن عن تطوير عيادات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
محمد عبد المنعم
تعقد اليوم الأحد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تطوير 33 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية.

كانت غادة والى، أكدت أن مشروع ٢ كفاية، يهدف إلى إتاحة حزمة متنوعة لوسائل تنظيم الأسرة بالتعاون مع وزارة الصحة في تدريب الأطباء والممرضات، فيما تدفع وزارة لتضامن حوافز لكل الكوادر، كي تستطع التواجد وتقديم الخدمة في الصعيد، كما ستتعامل الوزارة مع نتائج ورش عمل تعمل عليها على مدار عام وتم الوصول إلى حديث حول أسباب الزيادة في المواليد.
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