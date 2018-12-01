القومي للإعاقة ينظم ورشة عمل حول تناول قضايا الإعاقة في الإعلام



استهدفت الورشة سبل تناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة إيجابية في كافة وسائل الإعلام.



افتتح الورشة المقامة بمدينة العين السخنة الدكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، وشارك بالورشة عدد من الصحفيين والإعلاميين من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية والخاصة، وشملت الجلسات تدريبات عملية ونظرية للمشاركين بهدف تقريب الصورة عن ما يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة من تحديات في المجتمع.



ناقشت الجلسة الأولى من الورشة محاكاة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف على مدى الإتاحة المتوافرة في الأماكن المتواجدين فيها



وناقشت الجلسة الثانية الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن القيام بعملية العصف الذهني لمفاهيم ومصطلحات الإعاقة لتصحيح المفاهيم الخاطئة منها.



من جهته، أكد المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة؛ على أن الإعلام يلعب دور أساسي في نقل المعلومات وتغيير الصورة الذهنية وتصحيح المفاهيم الخاطئة للجمهور وزيادة الاتجاهات الايحابية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة.

نظم المجلس القومي لشئون الإعاقة، ورشة عمل موسعة للإعلاميين والصحفيين حول المفاهيم الصحيحة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة عند تناولها إعلاميًا.