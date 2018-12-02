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تعليم

الأعلى للازهر يوافق على إعفاء جميع الطلاب المكفوفين من المصروفات

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
محمد شحتة
وافق المجلس الأعلى للازهر، على اعفاء الطلاب والطالبات المكفوفين من المصاريف الدراسية بمرحلة الاجازة العالية اسوة بزملاءهم في الدراسات العليا.

وكان عدد من الطلاب قد تقدموا بمقترح الي الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، في اللقاء المفتوح الذي عقد بينهما سابقا ، وطالبوا بضرورة المساواة في اعفاء المكفوفين من المصروفات في الاجازة العالية والدراسات العليا.

وسجلت الجامعة مقترح الطلاب وتم تقديمه للمجلس الأعلى للازهر لمناقشته حتى تمت الموافقة عليه.
الأعلى للازهر يوافق على إعفاء جميع الطلاب المكفوفين من المصروفات
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