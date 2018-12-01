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رياضة

استاذ الطب النفسي الرياضي يكشف تأثير الانفعالات على ذوي الاحتياجات في المباريات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
ريهام بكير
كشف الدكتور محمد فكري استاذ الطب النفسي الرياضي عن مدى تأثير الانفعالات على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حضورهم لمباريات فرقهم في الملاعب.

وكان قد تردد أن تلك الانفعالات من الممكن ان تصيب الاطفال بسكتة دماغية ، في حالة انفعالهم حالة خسارة فريقهم .

واكد فكري لـ"صدى البلد" أن حضور ذوي الاحتياجات الخاصة للمباريات ترفع من روحهم المعنوية وليس كما تردد عن امكانية تعرضهم لسكتة دماغية ، وأن تحقيق رغباتهم ، ومشاهدة اللاعبين الذي يحبهم تعطي له طاقة ايجابية

وأضاف استاذ الطب النفسي الرياضي أن هناك العديد من الالعاب التي يمارسها هؤلاء الأطفال ، وتعرضهم للمكسب والخسارة يكسبهم خبرات في حياتهم الرياضية بتقبل الحالتين ، والاصرار على النجاح ومقاومة الهزيمة.
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