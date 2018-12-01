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محافظات

اجتماع لمحافظ أسوان لمواجهة انتشار التوك توك والحنطور والنباشين.. فيديو وصور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:13 م
اجتماع لمحافظ أسوان
اجتماع لمحافظ أسوان لمواجهة انتشار التوك توك
شاذلى عبد الفتاح
عقد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان اجتماعًا موسعًا استهدف مواجهة حازمة للعديد من الظواهر السلبية داخل المدينة من أبرزها انتشار التوك توك وعربات الحنطور والنظافة العامة والنباشين وغسيل السيارات وسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى فى بعض المناطق ، بالإضافة إلى أهمية إعادة تشغيل مصانع تدوير القمامة.

وقد حضر الاجتماع اللواء سعيد حجازى، نائب المحافظ، واللواء محمد خالد، نائب مدير أمن أسوان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، علاوة على مسئولى المحليات والأحياء والبيئة والحدائق، فضلًا عن شرطة ومباحث المرور والمرافق.

وأثناء الاجتماع شدّد اللواء أحمد إبراهيم على ضرورة تحرير المخالفات الرادعة حيال سائقى وأصحاب عربات التوكتوك ومنع سيرها فى الشوارع الرئيسية مع تحديد خطوط السير لها فى الشوراع الفرعية والمناطق السكنية حيث سيتم توقيع غرامات فورية ومصادرة أى توكتوك لا يلتزم بالضوابط المقررة .

فيما قرّر محافظ أسوان استبعاد مسئول النقل البطئ بالوحدة المحلية لمدينة عن موقعه مع إحالته للتحقيق وذلك نظرًا لانتشار عربات الحنطور وعدم التزام البعض منها بتركيب البامبرز، فضلًا عن ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى .

موجهًا إلى ضرورة تفعيل قسم النقل البطئ مع تدعيمه بخدمات شرطية من إدارتى المرافق والمرور لمواجهة هذه الظاهرة ، بالإضافة إلى دراسة تطوير وتجهيز موقف لعربات الحنطور وتحريكها عند الطلب عبر نظام الاتصال التليفونى من المجموعات السياحية .

وأكد أحمد إبراهيم على أهمية المتابعة المستمرة لآلية منظومة النظافة العامة والإلتزام برفع صناديق القمامة مرتين يوميًا ، بجانب الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة معدات وسيارات النظافة بعد تخصيص أكثر من 2 مليون جنية لهذا الغرض ، علاوة على تحرير محاضر لمخازن النباشين وأيضًا لأصحاب السيارات الذين يقومون بغسلها فى عرض الطريق العام .

وكلف المحافظ مدير البيئة بإعداد تقرير مفصل عن مصنعى تدوير القمامة بالشلال وإدفو للتنسيق فيما بعد مع وزارة الإنتاج الحربى لرفع كفاءة المصنعين ودعمهما بمعدات جديدة لزيادة طاقة كل منهما إلى 200 طن يوميًا بدلًا من 160 طنا يوميًا ، بالإضافة إلى إنشاء مصنع ثالث بالظهير الصحراوى بمدينة كوم أمبو لاستيعاب كافة كميات المخلفات على مستوى المحافظة والتى تصل إلى 550 طن يوميًا.

وفى نهاية الاجتماع طالب المحافظ من المسئولين عرض المشاكل والتحديات والمشروعات المتعثرة مع وضع المقترحات والحلول لها وذلك لطرحها فى الإجتماع القادم بنهاية الأسبوع الحالي.
اجتماع لمحافظ أسوان لمواجهة انتشار التوك توك والحنطور والنباشين.. فيديو وصور
اجتماع لمحافظ أسوان لمواجهة انتشار التوك توك والحنطور والنباشين.. فيديو وصور
اجتماع لمحافظ أسوان لمواجهة انتشار التوك توك والحنطور والنباشين.. فيديو وصور
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