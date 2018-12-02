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تعليم

مستشفى الزهراء بجامعة الأزهر تنظم فعاليات اليوم العالمي للسكر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
محمد شحتة
تنظم مستشفى الزهراء التابعة لكلية طب البنات بجامعة الأزهر ، اليوم الاحد، اليوم العالمي للسكر، ضمن الخدمات المجتمعية التي تقدمها المستشفى للجمهور بشكل دوري.

وقالت الدكتورة هناء طه أستاذ ورئيس قسم الغدد الصماء والسكر إن برنامج هذا اليوم يبدأ بإجراء مجموعة من التحليلات للمواطنين للاطمئنان على نسبة السكر لديهم.

كما يشتمل على حملة توعوية ومحاضرات يشارك فيها أساتذة ومتخصصون في السكر لتوعية الناس بالإجراءات الوقائية التي ينبغي اتباعها في التعامل مع المحيط بهم، والتعامل مع الأطعمة والأشربة المختلفة.
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