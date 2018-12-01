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أخبار البلد

تعرف على التكليفات الخمسة التي كلفها وزير التنمية المحلية للمحافظين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
ايمان البكش
كلّف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بعدد من التكليفات خلال الورشة التدريبية الأخيرة وذلك بناء علي تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي كانت في مقدمتها الإسراع في ملف تقنين الأراضي للجادين في التقنين وتحصيل حق الدولة.

وشدد علي إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعلى أراضي الدولة في مهدها. 

كما كلف شعراوي المحافظين، بالاهتمام بتراخيص التوك توك والاسراع في الحد من هذه الظاهرة التي تسبب أزمات أمنية واقتصادية وتعليمية.

وشدد الوزير علي المحافظين الاهتمام بملف النظافة من خلال المشاركة المجتمعية لاحداث خطوات ملموسة علي ارض الواقع يشعر بها المواطن الي ان يتم تطبيق المنظومة الجديدة.

وشدد علي الاهتمام والتوسع بمشروع شبكات الصــرف الصحى، بالمحافظات بالتوازي مع خطة الحكومة ،من خلال المشاركة المجتمعية في مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين.
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