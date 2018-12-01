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ديني

علي جمعة: لا يوجد حكم فقهي معتمد شاذ .. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يوجد حكم فقهي معتمد شاذ، لأنه كان هناك قواعد لاعتماد الرأي.

وأضاف " جمعة" خلال حواره على فضائية " سي بي سي": "من أسباب رفض الرأي الفقهي في الإسلام أن يكون مخالفًا لمبادئ الشريعة، أو يضيق مصلحة رعاها، أو يقر على مقصد شرعي، أو يخالف مبدأ عامًا.

وأشار إلى أنه كان هناك اجتماع للعلماء، بمثابة المجامع الفقهية، فأبوحنيفة مثلًا كان يحضر له 300 من كبار أئمة اللغة والفقه والحديث، يحدث التداول بينهم.
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