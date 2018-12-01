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اشتباكات بين المواطنين والشرطة في فرنسا واعتقال 107 من المتظاهرين

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرضت فضائية أكسترا نيوز تقرير فيديو عن استمرار الاحتجاجات بالعاصمة الفرنسية باريس ضد رفع أسعار الوقود والسياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستخدمت الجماهير السترات الصفراء كزي موحد لهم خلال المواجهة العنيفة بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين بشارع الشانزليزية السياحي.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي أنه تم اعتقال 107 من متظاهري السترات الصفراء علي الأقل بباريس، بالإضافة لإغلاق 7 محطات لمترو الأنفاق تحسبًا لاحتجاجات.

وقالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس الحي عن محافظة فيرساي، إن حدة التظاهرات بدأت في تزايد كبير، حيث أن هناك أعداداً كبيرة من المتظاهرين انضموا صباح اليوم لذوي السترات الصفراء في محيط شارع الشانزليزية السياحة، والتي تعد من أهم المناطق الحيوية بباريس.

وأكدت جيهان خلال لقاء لها مع فضائية أكسترا نيوز، أن هناك تكثيفا أمنيا كبيرا من قبل الشرطة بمحيط شارع الشانزليزية على خلاف السبت الماضي، مضيفا أن هناك الكثير من الاشتباك العنيفة المستمرة، بالإضافة للحرائق وتدمير الممتلكات والسيارات من قبل المندسين داخل المتظاهرين.

وأشارت عضو مجلس الحي، إلى أن قوات الأمن تعجز عن السيطرة على المتظاهرين بمحيط الشانزليزية، نظرا لكثرة الشوارع المتشعبة منه والمؤدية إليه.
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