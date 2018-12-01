صدى البلد ينشر توصيات مؤتمر بورسعيد الاقتصادي الثاني

شهدت محافظة بورسعيد اليوم، عقد مؤتمر الاستثمار في بورسعيد ”حلم بكرة بيتحقق“ في نسخته الثانية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
شارك في المؤتمر عدد من كبار الشخصيات الهامة، صانعي القرار، المستثمرين والخبراء في مجالات الصناعة ،السياحة، الثقافة والاسثمار.
افتتح المؤتمر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بالترحيب بالمشاركين والقاء الضوء على مخرجات وتوصيات نسخة المؤتمر الأولى بالعام الماضي ومتابعة تنفيذ تلك التوصيات والمشروعات ذات الصلة بمحافظة بورسعيد لدعم وتعزيز موقع المحافظة كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
خلال كلمته أبدى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية التنمية المحلية تقديره للمجهودات المبذولة لتطوير المحافظة ودعم أنشطة الصناعة والمشروعات الاستثمارية بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والسياحية ودعم الشباب وريادة الأعمال.
وشهد المؤتمر خلال جلساته مناقشات ثرية وفعالة من المتحدثين وأسئلة الحضور بخصوص تعزيز مجهودات محافظة بورسعيد وضرورة صياغة الخطط والمشروعات اللازمة لإحياء المحافظة ثقافيًا وسياحيًا وضمان تنوع الأنشطة بها واستعادة مركزها كمقصد ثقافي وسياحي في منطقة البحر المتوسط.
كما تمت مناقشة الخطة الطموحة لمحافظة بورسعيد لزيادة لنشاط الصناعي مع الاهتمام بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في دعم الشباب وتمكين المرأة بالإضافة إلى دعم وتمكين ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة تماشيًا مع خطط ومبادرات الحكومة ذات الصلة.
شارك الحضور بطرح عدد من المقترحات والأفكار مثل تشييد مارينا بورسعيد وإنشاء اليخوت العائمة وتعزيز سياحة اليخوت، وتطوير متحف بورسعيد وإنشاء المكتبات العامة.
خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات تضمنت:
- تأكيد الابقاء على بورسعيد كمنطقة حرة تتمتع بكافة مزايا قرار إنشائها وتعظيم دور النشاط التجاري المنظم بجانب ما تتخذه المحافظة من اجراءات خاصة بالتنمية الصناعية وباقي المحاور التنموية.
- تطوير مطار بورسعيد لاستقبال الكيانات الاقتصادية العملاقة.
- إنشاء أرض معارض عالمية ببورسعيد لتسويق شرق وغرب وجنوب بورسعيد.
- اتخاذ اللازم نحو تنفيذ التحول الرقمي للمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد وإعلان المركز أول مركز ثقافي رقمي متكامل في مصر يتيح خدماته الثقافية والفنية لدعم المواهب الواعدة بالمحافظة، في ضوء الخطة المشتركة لوزارتي الثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص تطوير واطلاق قصور ومراكز ثقافة رقمية. فضلًا عن ذلك، وضع وتنفيذ خطة متكاملة لتطوير خدمات المركز الثقافي ببورسعيد ليكون بمثابة منصة لخدمة المجتمع من خلال تضمين أنشطة جديدة بالأخص برامج دعم وبناء قدرات الشباب وتمكين المرأة من خلال تقديم دورات تدريبية وأنشطة تفاعلية، بالتعاون مع أفراد وكيانات متخصصة، في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والمهارات اللازمة للنفاذ إلى سوق لعمل وتأمين حياة كريمة.
- صياغة وإعلان خطة وبرنامج سنوي بعدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية على مدار العام بمحافظة بورسعيد بهدف إحياء المحافظة ثقافيًا.
-نشر خطة وبرنامج سنوي بعدد من الأنشطة والفعاليات السياحية على مدار العام بمحافظة بورسعيد بهدف تعزيز مكانة المحافظة سياحًا، مع الاهتمام بأنشطة سياحية غير تقليدية وذات عائد اقتصادي مرتفع، مثل سياحة العبور، استغلالًا للموقع الجغرافي المتفرد لبورسعيد.
- بحث سُبل التواصل والتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة لتعزيز موقع بورسعيد كمقصد ثقافي وسياحي بين مدن شمال وجنوب المتوسط، وعلى رأسها منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، بهدف جذب مزيد من السائحين والاستثمارات في مجالات الثقافة والسياحة.
- متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية بالمحافظة وضرورة دراسة تنفيذ مشروعات جديدة بالأخص في مجالات النقل البحري واللوجيستي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم وتعزيز التصنيع وجذب مزيد من الاستثمارات.
- الحفاظ على وضع بورسعيد كمحور رئيسي للتجارة والصناعة اقليميًا ودوليًا، وضرورة تصدير الصورة الصحيحة عن التجارة في بورسعيد ، وأن الممارسات التجارية في المحافظة منظبطة كليًا وتسير وفقًا للقوانين والجراءات المنظمة
- العمل على تنشيط السياحة من خلال تنظيم البطولات الرياضية الدولية والمحلية وكذا الأنشطة الثقافية والفنية.
- العمل على تحويل بورسعيد لتصبح مدينة البحر الأبيض المتوسط للمؤتمرات والفعاليات الدولية.
- تفعيل سياحة اليوم الواحد من خلال الاستفادة من استقبال السفن السياحية العالمية.