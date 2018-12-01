المصري 97 يفوز على الزمالك بثلاثية دون رد

فاز فريق المصري تحت 21 عاما “1997” بقيادة مديره الفني الجديد محمد الريس على مضيفه فريق الزمالك بثلاثة أهداف للاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب الزمالك بميت عقبة ضمن بطولة الجمهورية لتلك الفئة السنية.





قدم نجوم المصري خلال المباراة أروع مبارياتهم على الإطلاق هذا الموسم ، حيث نجحوا في السيطرة على مجريات المباراة كاملة ووضحت بصمات مديرهم الفني الجديد محمد الريس في أولى مبارياته مع الفريق ، وذلك بعدما تولى قيادة تدريبات الفريق على مدار الأسبوع الماضي مع المدير الفني للقطاع الكابتن حسام غويبة الذي نجح في اعادة الثقة المفقودة للاعبيه.





انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله حسن علي “حبي” في الدقيقة الثامنة عشر من تسديدة قوية من خارج المنطقة ، ليفتح الهدف شهية لاعبي المصري الذين صالوا وجالوا في الملعب ولولا سوء حظ لاعبي المصري لانتهى الشوط بهزيمة ثقيلة لأبناء ميت عقبة.





وفي الشوط الثاني واصل نجوم المصري سيطرتهم التامة على مجريات المباراة ونجح أحمد أيمن في اضافة الهدف الثاني الجميل في الدقيقة السابعة وهو الهدف الذي أشعل حماس لاعبي المصري الذين قدموا كل فنون الكرة وجاءت تغييرات المدير الفني للفريق الكابتن محمد الريس بنزول عمر هاشم وزياد بدوي وحسام مناع بدلا من احمد فوزي ومصطفى أكرم وأحمد ايمن لتضفي مزيدا من الثقة على لاعبي المصري الذين نجحوا في احراز الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والثلاثين عن طريق نجم الفريق حسن علي وذلك وسط ذهول جمهور الزمالك الكبير الذي شاهد المباراة ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصري بثلاثة أهداف للاشئ.





مثل المصري : محمد شحاته ، احمد لبيب ، محمد السيد العربي “ميشو” ، كريم علاء ، علي صخر لخط الظهر ، مصطفى أكرم “زياد بدوي” ، محمد ابراهيم كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي حسن علي ، أحمد أيمن “حسام مناع” ، محمد العش كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد فوزي “عمر هاشم”.



