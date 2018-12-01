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أخبار العالم

بن سلمان يلتقى رئيس الوزراء الإيطالي.. فيديو

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:04 م
ولي العهد الأمير
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
رويترز
ذكر التلفزيون السعودي، اليوم السبت، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونشر التلفزيون السعودي تسجيلا مصورا للأمير محمد وهو يرحب برئيس الوزراء الإيطالي ويتحدث معه لكنه لم يذكر أي تفاصيل حول مضمون النقاش.

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