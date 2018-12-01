مصر للطيران تنقل وفدا مصريا يزور العراق لبحث التعاون المشترك

أعلنت شركة مصر للطيران، أنها الناقل الرسمي لوفد مصري في مختلف التخصصات يزور العراق لبحث التعاون المشترك، برئاسة السفير محمد البدري رئيس لجنة العلاقات العربية بالخارج، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصريه في في العراق.



كان في استقبال الوفد السفير المصري بالعراق ووكيل وزارة المالية العراقي، وغادة زهران مدير إقليم العراق وموظفو مكتب مصرللطيران ببغداد، والذين أنهوا إجراءات وصول الوفد وترتيب كافة ٱجراءات إقامتهم لحين انتهاء الزيارة.