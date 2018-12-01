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برلمان

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لإيقاف الإزالة الفورية للملاعب الخاصة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:15 م
إزالات الملاعب
إزالات الملاعب
معتز الخصوصي
تقدم النائب محمد خليفة، مساعد رئيس حزب الوفد للاتصال السياسي، ونائب الوفد عن دائرة بندر المحلة الكبري، بطلب إحاطة لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتنمية المحلية، حول إيقاف حملة تنفيذ إزالات الملاعب الخاصة على مستوى الجمهورية.

مشيرا الي انها تمثل متنفسا للشباب محدودي الدخل وبما أنها تخطت ما يقارب من 70 ألف ملعب معظمها يتواجد فى الأقاليم.

ومن جانبه أعلنت لجنة الرياضة بحزب الوفد عن تقديم مقترح لوزيري الزراعة والشباب بتقنين تلك الملاعب وكذلك وضعها تحت إشراف إدارات الشباب والرياضة بالمحافظات بما يضمن حق الدولة وأيضا حق الشباب فى ممارسة الرياضة طبقا للدستور
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