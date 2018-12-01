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اقتصاد

المركزي: ارتفاع السيولة المحلية للبنوك إلى 3.55 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
قال البنك المركزي المصري إن حجم السيولة المحلية للبنوك ارتفعت إلي 3.55 تريليون جنيه بنسبة 79.95% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 3.515 تريليونا في أغسطس من العام الحالي بنسبة 79.22% من ذات الناتج بفارق 35 مليار جنيه، ومقارنة بـ 3.5 تريليونا في يوليو من نفس العام بنسبة 78.11% بزيادة بلغت 50 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان حجم أشباه النقود للودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية وصل لـ 2.71 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 2.7 تريليونا في أغسطس من نفس العام ومقارنة بـ 2652 تريليونا في يوليو الماضى.

وسجل حجم المعروض النقدي، بنهاية سبتمبر الماضي بما في ذلك النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع بالعملة المحلية، نحو 839.911 مليار جنيه مقابل 838.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس السابق له ومقارنة بـ 814.404 مليار جنيه في يوليو الماضى.
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