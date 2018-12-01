الأعلى للإعلام: فرنسا تساعد على وجود القنوات غير المرخصة.. فيديو

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القنوات الفضائية غير المرخصة لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية، مؤكدا أن فرنسا تساعد على وجود مثل هذه القنوات.



وأضوح "مكرم محمد أحمد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"، أن معظم هذه القنوات تصدر من أقمار صناعية غير مصرية، أبرزها القنوات التي تمزج بين الدين والجنس، وهي القنوات التي تصدر من باريس، معقبا: «طالبنا من السفير الفرنسي بضرورة ضبط هذه القنوات».



واستنكر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساعدة فرنسا علي تواجد مثل هذه القنوات بينما تقع فرنسا تحت طائلة الإرهاب وتعاني منه، لافتا إلي أن مثل هذه القنوات لا تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية.



وأشار إلي أن القنوات التي تطلق من "تحت بير السلم"، تغلق وتفتح من أي مكان آخر، لافتا إلي أنهم علي تواصل دائم مع المصنفات الفنية لتحديد مواقع هذه القنوات، مؤكدا أن كآفة القنوات الأخري تنطلق من أقمار صناعية معروفة.



