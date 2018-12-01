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إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق بسبب اضطرابات باريس

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:08 م
إغلاق 19 محطة لقطارات
إغلاق 19 محطة لقطارات الأنفاق بسبب اضطرابات باريس
رويترز
ذكر تليفزيون "بي.إف.إم" أنه تم إغلاق 19 محطة على الأقل لقطارات الأنفاق في وسط باريس، اليوم السبت، وسط امتداد الاشتباكات العنيفة بين المحتجين من أصحاب السترات الصفراء وشرطة مكافحة الشغب في أنحاء العاصمة مع حلول الليل.

ومن بين المحطات التي أغلقت إيتوال في شارع الشانزليزيه وأوبرا والباستيل.

وللأسبوع الثالث على التوالي، وقعت اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهري "السترات الصفراء"، وتحولت إلى حالة من العنف حيث أشعل المتظاهرون النار في السيارات وبعض المحلات.

وظهر اشتعال النيران في أكثر من منطقة من الشانزليزيه، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع، السبت، على المحتجين الذين حاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه.

كما حاصر المتظاهرون مقرا للشرطة في إحدى القرى النائية.
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