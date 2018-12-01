ننشر نسب الزيادة في أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركي.. فيديو

أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات سابقًا، أنه لا صحة لما تردد حول رفع أسعار السيارات 15% بعد قرار رفع سعر الدولار الجمركي، مؤكدًا أن هذه الزيادة مبالغ فيها.



وأضاف "مصطفى"، خلال لقائه ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن رفع سعر الدولار الجمركي سيكون له تأثير بالتأكيد على زيادة أسعار السيارات، مؤكدًا أن الزيادة في أسعار السيارات غير الأوروبية ستتراوح ما بين 4 إلى 5% بالنسبة للاقتصادية، أما الفاخرة الأعلي من "1600 سي سي" فستشهد زيادة تصل إلى 7%.



وأشار إلى أن السيارات الأوروبية ستتأثر هي الأخرى بقرار رفع سعر الدولار الجمركي، وستشهد ارتفاعًا في أسعارها الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التصنيع هو الحل لتخفيض أسعار السيارات داخل مصر.