البنك المركزي: تراجع الأصول الأجنبية للسيولة المحلية لـ218.3 مليار جنيه

قال البنك المركزي المصري إن صافي الأصول الأجنبية القابلة للسيولة المحلية تراجعت إلي 218.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 264.03 مليار جنيه في أغسطس السابق له بفارق45.73 مليار جنيه، ومقارنة بـ282.22 مليار جنيه بنهاية يوليو 2018 بانخفاض حجمه 63.92 مليار جنيه.





وكشف تقرير صادر عن البنك أن صافي الأصول المحلية للسيولة المذكورة بلغت 3.33 تريليون جنيه في سبتمبر 2018 مقابل 3.25 تريليونا في أغسطس السابق ومقارنة بـ 3.2تريليونا في يوليو الماضي .



