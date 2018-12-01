وزير الشباب: أولوياتنا التوسع في الانشاءات ورعاية الموهوبين.. فيديو وصور

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بمراكز الشباب بشكل كبير، لما لها من دور تنموي وتطويري، فى تشجيع ورعاية الموهوبين، وتشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، منوها بأن الوزارة تتبني استراتيجية تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمة مجتمع.



وقال خلال لقائه بمجموعة من شباب وفتيات محافظة المنيا على هامش زيارته التفقدية، بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن تعزيز دور الرياضة يحقق التنمية المجتمعية المستدامة، وينمى الولاء والانتماء لدى الشباب، وزيادة مستويات الوعي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال الاهتمام الكامل بالتنمية الرياضية المجتمعية، وجذب الاستثمارات في مجال الرياضة والشباب.



من جانبه أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في دعم كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والتنموية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتفعيل مشاركتهم في كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث، لاسيما أن النشء والشباب يمثلان الشريحة الغالبة في المجتمع، الأمر الذي يسهم في تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التي نأملها جميعا.



وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن متسابقوا مراكز شباب بالمحافظة حصلوا على مراكز متقدمة في العديد من المنافسات منها المركز الأول لفريق مركز شباب المدينة "أ" في منافسات العزف الجماعي، وفى مجال الأشغال الفنية فازت بالمركز الأول المتسابقة دينا حسام مركز شباب المدينة (أ)



وفى مجال الغناء الفردي فاز بالمركز الثاني مينا سعد من مركز شباب أبو قرقاص البلد، وفى مجال الغناء الجماعي فاز بالمركز الثالث فريق مركز شباب المدينة (أ) وفي مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الثالث إبراهيم محمد من مركز شباب ناصر ملوي.