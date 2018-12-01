ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الشباب: أولوياتنا التوسع في الانشاءات ورعاية الموهوبين.. فيديو وصور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:11 م
صدى البلد
ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تهتم بمراكز الشباب بشكل كبير، لما لها من دور تنموي وتطويري، فى تشجيع ورعاية الموهوبين، وتشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، منوها بأن الوزارة تتبني استراتيجية تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمة مجتمع.

وقال خلال لقائه بمجموعة من شباب وفتيات محافظة المنيا على هامش زيارته التفقدية، بحضور اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعضاء الهيئة البرلمانية للمحافظة، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا أن تعزيز دور الرياضة يحقق التنمية المجتمعية المستدامة، وينمى الولاء والانتماء لدى الشباب، وزيادة مستويات الوعي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية من خلال الاهتمام الكامل بالتنمية الرياضية المجتمعية، وجذب الاستثمارات في مجال الرياضة والشباب.

من جانبه أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في دعم كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والتنموية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتفعيل مشاركتهم في كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث، لاسيما أن النشء والشباب يمثلان الشريحة الغالبة في المجتمع، الأمر الذي يسهم في تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التي نأملها جميعا.

وقال مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن متسابقوا مراكز شباب بالمحافظة حصلوا على مراكز متقدمة في العديد من المنافسات منها المركز الأول لفريق مركز شباب المدينة "أ" في منافسات العزف الجماعي، وفى مجال الأشغال الفنية فازت بالمركز الأول المتسابقة دينا حسام مركز شباب المدينة (أ)

وفى مجال الغناء الفردي فاز بالمركز الثاني مينا سعد من مركز شباب أبو قرقاص البلد، وفى مجال الغناء الجماعي فاز بالمركز الثالث فريق مركز شباب المدينة (أ) وفي مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الثالث إبراهيم محمد من مركز شباب ناصر ملوي.
loading...

ترشيحاتنا

الحكم يحرم بتروجيت من هدف التعادل أمام الأهلي

أزمة بين الأهلي ومراقب مباراة بتروجيت بسبب القميص الأحمر

عامر حسين: الدوري لن ينتهي قبل مايو .. وأزمة كبيرة للأندية بسبب أمم أفريقيا

أزمات لاعبي المنصورة.. صبحي: الإدارة رفضت رحيلي للأهلي لتدمير مستقبلي

شاهد.. رضيعة معجزة ولدت قبل موعدها بـ4 شهور بحجم لوح شوكولاتة

وزيرة الصحة لمواطنة تشكو أسعار الأدوية: إحنا أحسن من اللي معندوش بلد.. فيديو

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب 450 كجم من البانجو

ميجان ماركل تكسر القواعد الملكية بقرار جديد

3 أسباب تمنع مصر من الترشح لاستضافة أمم أفريقيا 2019

متاجر رئيسية في باريس تغلق أبوابها وسط تصاعد العنف

شاهد.. الأهلي يباغت بتروجيت بهدف مبكر عن طريق أحمد الشيخ

إخلاء سبيل ضابط المقطم وحبس 3 آخرين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

أهم المحطات في حياة جورج بوش.. صور

فيديو

محافظ سوهاج: نواجه التعديات بكل قوة وهذه خطواتنا لحل مشكلة القمامة.. فيديو
الاهلي يتقدم على بتروجيت بهدف احمد الشيخ فى الشوط الاول.. فيديو
محافظ دمياط تعلن عن أول مشروع صحي للقمامة بالمحافظات وطريقة عمله.. فيديو
محافظ أسوان يكشف كواليس استعدادات منتدى شباب إفريقيا وعروض المستثمرين.. فيديو
محافظ دمياط تكشف لصدى البلد عن استعداداتها للقاء الرئيس السيسي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟