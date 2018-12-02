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ديني

اليوم.. وزير الأوقاف يلقي محاضرة بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:36 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
يلقي اليوم، الأحد، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، محاضرة هامة بمناسبة احتفال الاتحاد بالمولد النبوي الشريف عقب صلاة المغرب بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور لفيف من القيادات العمالية وممثلي النقابات العامة على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها منذ قليل، إن هذه المحاضرة تأتي في إطار حملة "رسول الإنسانية" سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

وختاما لحملة رسول الإنسانية (صلى الله عليه وسلم)، صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأن موضوع خطبة الجمعة القادمة ٢٩ من ربيع الأول١٤٤٠هـ الموافق ٧ من ديسمبر ٢٠١٨م سيكون بعنوان "التأسي بأخلاق الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم)"، لتكون هذه الخطبة ختاما لحملة رسول الإنسانية من جهة ومفتاحا لحملة مكارم الأخلاق التي تبدأ يوم الاثنين الأول من ربيع الآخر وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك١٤٤٠هـ بإذن الله تعالى من جهة أخرى.
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