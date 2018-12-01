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رياضة

فيورنتينا يواجه يوفنتوس بالقوة الضاربة في الدوري الإيطالي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي عن تشكيل فريقه لمواجهة منافسه يوفنتوس في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم "كالتشيو" .

وجاء تشكيل فيورنتينا كالأتي :-

حراسة المرمي : لافون .

خط الدفاع : نيكولا ميليكو فيتش ، بيزيلا ، فيتور هوجو ، بيراجي .

خط الوسط : ماركو بيانسي ، جوردان فيريتو ، فيرنانديز .

خط الهجوم : جيرسون ، جيوفاني سيميوني ، تشيزا .
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