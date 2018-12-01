يوم فى ساحات المحاكم.. تأجيل طعن أوبر وكريم على حكم وقف النشاط.. و 2 فبراير محاكمة مهندس بترول استولى على مليوني جنيه..تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان

تأجيل إعادة إجراءات متهم بأحداث الطالبية الى 5 يناير

تأجيل محاكمة 28 متهما في قضية إعلام الإخوان الى 3 ديسمبر



قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر الطعن المقام من شركتي "أوبر" و"كريم" المختصتين بالنقل الجماعي، لبطلان الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري القاضي بوقف نشاطهما، ووقف عملها في مصر لجلسة 26 يناير المقبل لاستكمال الدفاع وتقديم المستندات.



يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بعدم قبول الطعن شكلًا لرفعه من غير ذي صفة، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض طلب وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي، بالامتناع عن إلغاء تراخيص تسيير مركبات السيارات الخاصة ورخص قائدها، حال استخدامها في غير الغرض المبين في رخصتها.



كانت هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة، وشركتي "أوبر وكريم"، أقاموا الطعن وذكروا فيه إن "امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة، لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارًا سلبيًا بالامتناع مخالف لصحيح حكم القانون والدستور"، مؤكدًا أن استمرار ذلك الامتناع يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.



كما قررت محكمة جنايات جنوب سيناء برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس محكمة جنايات جنوب سيناء وعضوية المستشارين شوقى إبراهيم الزقم ومجدى خميس محمد ومحمد وفيق محمد وبسام شتا وكيل النيابة وسكرتارية عبدالرحمن عبدالعزيز تأجيل محاكمة أحمد السيد، مهندس كهرباء بجنوب سيناء بتهمة اختلاس مهمات وأصول الشركة محل عمله تقدر بمليوني و303 آلاف و500 جنيه، لليوم الثانى من فبراير بحين ورود تقرير معمل خبراء وزارة العدل مع استمرار حبس المتهم.



وتعود أحداث القضية إلى الفترة من عام 2017-2018 قام مهندس الكهرباء بصفته موظف عام رئيس قسم الكهرباء للبريمة 26 التابعة لذات الشركة وهي إحدى الشركات التي تسهم الدولة بنصف رأسمالها باختلاس أموال وأصول الشركة.



كان الرائد محمد طاحون تلقى بلاغا من المسئولين بالشركة بقيام المهندس" أ ا ح" مهندس كهرباء بالشركة استولى على أصول ومهمات الشركة تقدر بمبلغ 118736،8 دولار ومبلغ 190 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله.



إنتقال ضباط مباحث أبو رديس وبتفتيش مسكن المتهم عثر بالمبالغ المالية بحوزته ولم يعلل سبب وجود هذه المبالغ المملوكة لجهة عملة لاستعمالها في أغراض الحفر واحتسبها لنفسه بنية تملكها على النحو المبين بالتحقيقات.



وتحرر المحضر بالواقعة برقم 44 لسنة 2018 جنايات جنوب سيناء وحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق ثم إخلاء سبيله على ذمة القضية بصفته موظف عام، وقيدت القضية برقم 82 لسنة 2018 كلي جنوب سيناء وإحالتها إلى محكمة الجنايات وحضر المتهم جلسة اليوم فقررت المحكمة القبض عليه وحبسه على ذمة القضية وتحدد لها جلسة الأول من ديسمبر لندب لجنة ثلاثية من خبراء وزارة العدل.



وفى ذات السياق أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادى النطرون إعادة محاكمة متهم فى "أحداث تجمهر الطالبية" والمحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بالاشتراك فى التجمهر والشروع فى قتل والاعتداء على شقة أمين شرطة وإحراز سلاح والتظاهر، لجلسة 5 يناير لتقديم المستندات والمرافعة.



صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم ود.على عمارة.



كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام واشتركوا فى تظاهر بغير إخطار الجهات المختصة، كما أنهم حازوا وأحزروا أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة وخربوا أملاكا عامة مملوكة للدولة منها اتوبيس نقل عام وذلك بغرض إرهابى وعرضوا سلامة وسائل النقل البرية.



فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 28 متهمًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات "الشرق، ومكملين، والجزيرة" الفضائية، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لجلسة 3 ديسمبر.



والتمس الدفاع براءة المتهمين تأسيسًا على عدة دفاع منها عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وفقا لنص المادة 214 مكرر 3 إجراءات جنائية، كما دفع ببطلان التحقيقات لعدم جدية التحريات وكذا بطلان لإجراءات القبض والتفتيش لإنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة، ودفع بالقصور فى تحقيقات النيابة وتمسك المتهم بالإنكار.



ودفع الدفاع خلال الجلسة ببطلان إذن النيابة العامة، وذلك لبنائه علي تحريات غير جدية، فضلا عن تزوير تحريات من قبل محرر المحضر، تزويرا معنويا وذلك إعمالا لنص المادة 213 عقوبات، وبطلان أمر الإحالة الصادر في حق المتهم للفساد في الاستدلال الذي أصاب قرار النيابة العامة، وعدم ارتباط القيود والأوصاف علي أفعال المتهم، وانتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح داوود، ومحمد محمد عمار، والسيد محمود محمد وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



ويحاكم في القضية كل من هانى عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد على عبد العزيز ومجدى محمد محمد عماره وطه محمد على الحلبى ونعمان السيد محمد .



كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنه فى غضون عامى 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها كما أنه أسس جماعة المجلس المصرى للتغير للتحريض ضد مؤسسات الدولة، وأمدوا جماعة إرهابية بمعلومات مادية بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة، والمتهمون جميعا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى وبثوا على صفحاتهم الشخصية وقنوات الجزيرة والشرق ومكملين الفضائية أخبارًا ومقاطع وصورة تحرض ضد مؤْسسات الدولة وتدعو لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد كما أذاعوا عمدا فى الداخل والخارج أخبارًا كاذبة.