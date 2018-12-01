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تعليم

جامعة سوهاج تنظم ورشة عمل سمرلاد الدولية التاسعة لجراحات الوجه والرأس

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:45 م
صدى البلد
خالد رياض
شهد عصر اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج انطلاق فعاليات ورشة عمل "سمرلاد" الدولية التاسعة لجراحات الوجه والرأس والتي نظمتها وحدة جراحات الوجه والرأس للأطفال وقسم جراحة التجميل بكلية الطب البشري.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن الجامعة تحرص علي تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة، حيث تتمثل أهميتها في لقاء العلماء والممارسون من بلدان مختلفة تحت سقف واحد بهدف تبادل التجارب وزيادة المعارف والخبرات المهنية والبحثية، وعرض كل ما هو جديد يضيف للبحث العلمي وتطوير العمل في المجال الطبي.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري انه يشارك في فعاليات تلك الورشة عدد من الخبراء العالميين في جراحات الوجه والرأس حيث استضافت الجامعة، الدكتور" براين سمر لاد" الخبير العالمي الشهير لجراحات الشفة الأرنبية وسقف الحلق بمستشفى Great Ormond Street لندن ببريطانيا، وفريق الشفة الأرنبية وشق الحلق في المستشفي الدكتور نيكول بريدنفيل استشارى التخاطب، والدكتور بريج باتيل استشارى تقويم الاسنان، والدكتور جون جرانت أستاذ جراحة التجميل ورئيس وحدة جراحة الوجه والرأس في الأطفال بجامعة الاباما ببرمنجهام بالولايات المتحده الأمريكية

وقالت الدكتورة سامية سعيد أستاذ جراحة التجميل ورئيس وحدة جراحات الوجه والرأس ورئيس ورشة العمل، ان فعاليات الورشة تستمر من 1 حتي 3 ديسمبر القادم، لتناقش الجديد في علاج وجراحات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق، والعيوب الخلقية للوجه والرأس ومعرفة كيفية تعامل الفريق الطبي متعدد التخصصات مع مثل هذه الحالات، جراحة التجميل، السمعيات، تخاطب، واذن، اسنان، اطفال، وجينات والاخصائي النفسي.

وقال الدكتور جمال يوسف رئيس قسم التجميل، أن الخبير العالمي سيقوم بمناظرة حالات مرضية علي مدار يومين واجراء عمليات جراحية بمشاركة فريقه وفريق العمل التكاملي بمركز جراحات الوجه والرأس بالجامعة، حيث سيتم إجراء ورشة عمل علي مدار يومي 4 و5 ديسمبر، لإجراء عمليات جراحية معقدة لإصلاح تشوهات الرأس والجمجمة، بقسم جراحة التجميل بالتعاون مع وحدة التخاطب والسمعيات بقسم الأنف والأذن، وقسم الاسنان والاطفال، وجراحة المخ والأعصاب وقسم التخدير بالمستشفي الجامعى.

من الجدير بالذكر أنه حضر الافتتاح الدكتور طارق أبو العز أستاذ جراحة التجميل بالجامعة والدكتور أحمد ماجد المفتي رئيس جمعية جراحي التجميل المصرية وأستاذ جراحة التجميل بجامعة الأزهر ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الأقسام المختلفة بكلية الطب البشري.

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