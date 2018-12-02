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محافظات

اليوم.. صيدلة سوهاج تطلق مبادرة تطور لإعداد الطلاب لسوق العمل

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 12:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد رياض
تطلق اليوم كلية الصيدلة بجامعة سوهاج والإتحاد المصرى لطلاب الكلية مبادرة "تطور" "Evolve"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال ان تلك المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب فى العديد من المجالات التى يتطلبها سوق العمل الصيدلى فى الوقت الحالى وعلى رأسها الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.

وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية ورائد الإتحاد بأن فعاليات المبادرة تستمر على مدار أسبوعين، حيث تشمل أربعة مراحل، تبدأ بمحاضرات وورش عمل لشرح مجالات العمل عن طريق نخبة من المتخصصين، وشرح مجموعة الأمراض المتعلقة بهذه المجالات، وطرق علاجها من وجهة نظر مجالى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.

وأضاف المنشاوى بأن المرحلة الثالثة تتضمن مسابقة تنافسية بين المشاركين لإختيار الفائزين، للإشتراك فى المرحلة الرابعة على مستوى الجامعات المصرية، والمؤهلة للإشتراك فى المؤتمر العلمى السنوى للإتحاد العالمى لطلاب الصيدلة رقم 65 والمقام بدولة رواندا عام 2019.
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