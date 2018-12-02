اليوم.. صيدلة سوهاج تطلق مبادرة تطور لإعداد الطلاب لسوق العمل

تطلق اليوم كلية الصيدلة بجامعة سوهاج والإتحاد المصرى لطلاب الكلية مبادرة "تطور" "Evolve"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاحتفالات الزجاجية بالحرم الجامعي، صرح بذلك الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال ان تلك المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب فى العديد من المجالات التى يتطلبها سوق العمل الصيدلى فى الوقت الحالى وعلى رأسها الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.





وقال الدكتور محمود المنشاوى عميد الكلية ورائد الإتحاد بأن فعاليات المبادرة تستمر على مدار أسبوعين، حيث تشمل أربعة مراحل، تبدأ بمحاضرات وورش عمل لشرح مجالات العمل عن طريق نخبة من المتخصصين، وشرح مجموعة الأمراض المتعلقة بهذه المجالات، وطرق علاجها من وجهة نظر مجالى الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية.



