ضريبة الوقود تشعل فتيل الأزمة في فرنسا.. تراجع حاد في شعبية الرئيس الفرنسي.. البطالة والفقر تتزايد.. وسياسة الحكومة نحو قضايا المناخ تغضب السترات الصفراء

سياسات ماكرون الإصلاحية تشغل غضبا شعبيا في فرنسا

تراجع ملحوظ في نمو الاقتصاد الفرنسي منذ وصول ماكرون للحكم









احتفل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحادي عشر من نوفمبر الماضي بذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى بدعوة 70 من رؤساء الدول لتنظيم ما أطلق عليه "منتدى السلام"، وكان من بين المدعوين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب.





قبل الاجتماع بوقت قصير، لم يتحدث ماكرون فقط عن الضرورة الملحة لبناء جيش أوروبي، بل وقدم الولايات المتحدة على أنها عدو للبلاد، وعلى الرغم من أن تلك ليست المرة الأولى التي يضع فيها ماكرون أوروبا فوق مصالح بلاده، لكنها المرة الأولى التي يضع فيها ماكرون الولايات المتحدة على قائمة أعداء أوروبا، وفقا لموقع "جيت ستون".





ولكن قد بدا أن ترامب قد فهم على الفور أن موقف ماكرون كان مجرد محاولة لخلق ميزة سياسية محلية، فمن المعروف أن ترامب لا يستطيع الجلوس وتقبل الشتائم دون أن يفعل شيئا، لذلك قرر ترامب تذكير العالم من خلال سلسلة من التغريدات على تويتر، أن فرنسا احتاجت إلى مساعدة الولايات المتحدة لاستعادة حريتها خلال الحروب العالمية، وأن الناتو لا يزال يحمي أوروبا، وأن العديد من الدول الأوروبية لا زالت لا تدفع المبلغ التي وعدت به للدفاع عن نفسها، بالإضافة إلى ذكره أن ماكرون حصل على نسبة تأييد منخفضة للغاية (26%)، وبأن بلاده تواجه مستوى بطالة مرتفع.





وذكر الموقع أن ترامب كان على حق فيما يخص ما ذكره، حيث تقلصت شعبية ماكرون بشكل كبير وملحوظ في الآونة الاخيرة، ولم يكن مستوى البطالة مرتفعا فقط في فرنسا، بل كان عاليا بشكل مزعج وينذر بالخطر لسنوات، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع عدد الاشخاص الذين يعانون من الفقر، حيث وصل إلى 8,8 مليون شخص.





وأضاف في تقريره أن متوسط الدخل منخفض بشكل غير مستدام، حيث وصل إلى 23000 دولار امريكي في السنة، ويعيش نصف الفرنسيين على أقل من 1900 دولار أمريكي في الشهر، ويعيش 5 ملايين شخص على أقل من 973 دولار في الشهر.





وأشار الموقع إلى انه عندما تم انتخاب ماكرون في مايو 2017، وعد بتحرير الاقتصاد، لكنه لم يتخذ اي إجراءات هامة في هذا الشأن، حيث وعد ماكرون أيضا باستعادة الأمن في الشارع الفرنسي إذا تم انتخابه، لكنه افتقر إلى الأمن خلال فترة حكمه، حيث ازدادت أعداد الاعتداءات العنيفة وحالات الاغتصاب، وازداد تدفق المهاجريين غير الشرعيين إلى فرنسا، مما حول مناطق بأكملها في فرنسا إلى أحياء فقيرة.





وفي مايو الماضي، حذر ماكرون من أن فرنسا قد خسرت حربها ضد منع تهريب المخدرات إلى العديد من الضواحي الفرنسية، وعندما استقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في أكتوبر الماضي، تحدث عن وضع فرنسا المتدهور، وأضاف أنه في العديد من المناطق، انتشر تجار المخدرات والإسلاميين الراديكاليين.





وأشار الموقع إلى ان تكرر عمليات الشغب في فرنسا يدل على عدم قدرة الحكومة على الحفاظ على النظام في الشارع الفرنسي، وإضافة إلى اضطرابات الأمن العام التي أدت إلى مظاهرات وعمليات نهب للمصارف والمتاجر. لكن فوز فرنسا بكأس العالم لكرة القدم في يوليو الماضي جاء متبوعا بالبهجة والفرحة التي سرعان ما تحولت إلى عنف من جانب بعض الجماعات التي هاجمت الشرطة وحطمت نوافذ بعض المتاجر.





وتكشف تصريحات ماكرون منذ دخولة الحياة السياسية عن ازدراءه للسكان الفرنسيين، ومن أهم المواقف التي تعكس احتقاره للشعب الفرنسي، هو وصف بعض الموظفات في أحد الشركات مفلسة بأنهن "أميات"، ذلك عندما كان وزيرا للاقتصاد عام2014، وفي عام 2017، وصف أولئك الذين قد فشلو في شئ ما يخص عملهم بأنهم "لا شئ"، وفي الآونة الأخيرة، انتشر فيديو لماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وهو يتحدث مع شاب يعمل كحارس في أحد الحدائق والذي يحاول العثور على وظيفة، أخبره ماكرون ان عليه فقط أن يتحرك ويعبر الطريق.





وأشار الموقع إلى واحدة من القضايا القليلة التي بدا ماكرون متلهف بالعمل عليها، وهي الإسلام، حيث شدد ماكرون عدة مرات على تصميمه على تأسيس "إسلام فرنسا"، وهي نسخة معتدلة للإسلام في فرنسا.





الرئيس الفرنسي متلهف للنضال حول فضية التغير المناخي، وهو مجال تصرف فيه ماكرون بلا هوادة، حيث جعل الضوابط الفنية على السيارات التي يزيد عمرها عن اربع سنوات أكثر تكلفة، على أمل أن يتم التخلص من عدد كبير من السيارات القديمة، وتم تخفيض حدود السرعة على معظم الطرق إلى 80 كم / ساعة (50 ميلًا في الساعة) ، وتضاعفت رادارات التحكم في السرعة ، وتم تعليق عشرات الآلاف من تراخيص السائقين. ارتفعت ضرائب الغاز بشكل حاد (30 سنتًا للجالون في عام واحد).





ولم تتأثر أقلية صغرى من الذين يدعمون ماكرون في فرنسا بتلك الإجراءات، لأنهم -كما تظهر الاستقصاءات- ينتمون إلى الطبقات الثرية في المجتمع الذين يعيشون في أحياء ثرية، ولا يستخدمون السيارات الشخصية على الإطلاق، لكن تلك القرارات كانت مؤلمة لمعظم الافراد الىخرين، خاصة الطبقة الوسطى المنسية.





وكان القرار الأخير لزيادة الضرائب على الوقود هو القشة الاخيرة التي اثارت غضب الفرنسيين، واندلع على غثرها مظاهرات في جميع أنحاء باريس، واقترحوا أن يرتدي المتظاهرون سترات السلامة الصفراء التي يضطر السائقون إلى تخزينها في سياراتهم في حالة حدوث أعطال على جانب الطريق. لذا ، في 17 نوفمبر ، احتشد مئات الآلاف من المتظاهرين أجزاء كبيرة من البلاد.





ووقعت اشتباكات، وأقيمت المتاريس وأحرقت السيارات. وردت الشرطة بقسوة، حيث هاجموا المتظاهرين غير العنيفين واستخدموا الآلاف من قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، والتي لم يفعلوها في الماضي.





وعلى الرغم من أن العديد من المتظاهرين كانوا يحملون أعلامًا حمراء، مشيرين إلى أنهم من اليسار السياسي، قال وزير الداخلية المعين حديثًا كاستانر إن العنف جاء من "اليمين المتطرف" المتعطش والمثير للفتنة.



