محمد فؤاد: انتظار رأي الأزهر لمناقشة الأحوال الشخصية تعطيل لا طائل منه

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في ورشة العمل التي يقيمها مجلس الشباب المصري حول الأحوال الشخصية، أن الخلافات الجارية على أرضية دينية حول المواد الخلافية وهي مواد غير قطعية الثبوت والدلالة تعد نوعا من أنواع التلاعب والابتزاز علي أساس ديني، وأن من يقولون أننا بإنتظار رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعد تعطيل لا طائل منه.



وأشار فؤاد إلى أنه في أبريل ٢٠١٨ أعلن رئيس اللجنة التشريعية بدء جلسات الحوار المجتمعي ثم قام بإجراء الحوار المجتمعي لحين ورود رأي الأزهر، فهل كنا مخطئين في أبريل عندما أعلن عن بدء جلسات الحوار المجتمعي.



وأضاف فؤاد، أن قانون الأحوال الشخصية ليس قانون رجل ومرأة ولكن الأزمة التي جعلته أزمة بين الرجل والمرأة هو أن المجلس القومي للمرأة خرج من رحم تعديلات قانون ٢٠٠٠ للأحوال الشخصية وهو ما جعل أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تعد مكتسبا للمرأة وهذه واقعة فساد مجتمعي.



وقال أنه مع دعم وحقوق المرأة ومع أنها تصبح قاضية ورئيسة جمهورية ولكنه ضد إحتساب الطفل مكتسبا للمرأة وضد إقامة المساواة علي جثة العدالة.