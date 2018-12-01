ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

محمد فؤاد: انتظار رأي الأزهر لمناقشة الأحوال الشخصية تعطيل لا طائل منه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:49 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
معتز الخصوصى
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في ورشة العمل التي يقيمها مجلس الشباب المصري حول الأحوال الشخصية، أن الخلافات الجارية على أرضية دينية حول المواد الخلافية وهي مواد غير قطعية الثبوت والدلالة تعد نوعا من أنواع التلاعب والابتزاز علي أساس ديني، وأن من يقولون أننا بإنتظار رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية يعد تعطيل لا طائل منه.

وأشار فؤاد إلى أنه في أبريل ٢٠١٨ أعلن رئيس اللجنة التشريعية بدء جلسات الحوار المجتمعي ثم قام بإجراء الحوار المجتمعي لحين ورود رأي الأزهر، فهل كنا مخطئين في أبريل عندما أعلن عن بدء جلسات الحوار المجتمعي.

وأضاف فؤاد، أن قانون الأحوال الشخصية ليس قانون رجل ومرأة ولكن الأزمة التي جعلته أزمة بين الرجل والمرأة هو أن المجلس القومي للمرأة خرج من رحم تعديلات قانون ٢٠٠٠ للأحوال الشخصية وهو ما جعل أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية تعد مكتسبا للمرأة وهذه واقعة فساد مجتمعي.

وقال أنه مع دعم وحقوق المرأة ومع أنها تصبح قاضية ورئيسة جمهورية ولكنه ضد إحتساب الطفل مكتسبا للمرأة وضد إقامة المساواة علي جثة العدالة.
loading...

ترشيحاتنا

قادة مجموعة العشرين يتعهدون بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ عدا ترامب

تعرف على الموقف النهائي لاتحاد الكرة من استضافة أمم إفريقيا 2019

عامر حسين: الدوري لن ينتهي قبل مايو .. وأزمة كبيرة للأندية بسبب أمم أفريقيا

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

الآلاف يتظاهرون في مدريد تأييدا لوحدة إسبانيا

عرس كاد يتحول لكارثة في السعودية.. والنيابة تتدخل

تفاصيل إخلاء سبيل ضابط وحبس ٣ بلطجية في إطلاق النار على سائق بالمقطم

إخلاء سبيل ضابط المقطم وحبس 3 آخرين فى واقعة مقتل أحد الأشخاص

بعد تراجع مستواه.. الذبح سلاح الأهلي لفك النحس.. فهل يفعلها؟

انفجار خط غاز بمنطقة أسيوط البترولية واختناق 4 أشخاص

في ذكرى رحيلها.. سامية جمال.. أحبها الملك وتزوجها الدنجوان ورفضها الأطرش

تشييع جثمان قتيل السعودية بمسقط رأسه بدمياط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفار نائباً عن وزير الشباب في حفل ختام بارالمبياد الجامعات بالإسكندرية.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

اللون الفوشيا يزيد من أناقتك في الشتاء.. صور

شاهد .. إطلالة ملك قورة خلال عقد قران شقيقتها

وزير النقل يفاجئ طلاب المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان.. صور

فيديو

سفير اليابان بالقاهرة يشارك تلاميذ مدرسة العبور في نظافة أحد الفصول.. فيديو
التعادل الإيجابي 2-2 يحسم الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون
الشيخ يفك نحس الأهلي ويقوده للفوز على بتروجيت ..فيديو
هواوي العالمية تربط الابتكار بالتكنولوجيا في السوق المصرية.. فيديو
يوفنتوس يتقدم على فيورنتينا بهدف في الشوط الأول ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟